السيطرة على تسرب لغاز الكلور في معمل بصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، بأن فرق الإطفاء والطوارئ تمكنت من احتواء تسرب لغاز الكلور في أحد معامل مدينة تكريت، دون تسجيل إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التسرب وقع نتيجة خلل فني في إحدى أسطوانات غاز الكلور داخل أحد المعامل الصناعية وسط تكريت"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني استجابت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الموقف واحتواء التسرب قبل أن يمتد إلى مناطق مجاورة".

وأكد أن "العملية نُفذت وفقاً لإجراءات السلامة الطارئة، وتم إخلاء العاملين في الموقع مؤقتاً حفاظاً على سلامتهم"، مضيفاً أن "الفرق الفنية تتابع الوضع لضمان عدم تكرار التسرب".

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الخلل وتقييم إجراءات الأمان داخل المعمل.