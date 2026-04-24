السيطرة على تسرب غازي في كركوك إثر السيول

أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، بأن فرق فنية تمكنت من معالجة تسرب غازي في أنبوب القبة الرئيسي العائد إلى محطة جمبور الجنوبية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، دون إيقاف الخط عن العمل.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن التسرب نجم عن شدة السيول التي شهدتها المنطقة، ما أدى إلى تأثر جزء من الأنبوب قياس 20 عقدة، والممتد وسط النهر قرب الجسر العثماني.

وأضاف أن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة على التسرب بسرعة وكفاءة، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة، وضمان استمرار تدفق الغاز بشكل طبيعي، دون تسجيل أضرار بشرية أو توقف في الإنتاج.