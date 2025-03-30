السيستاني يعلن غداً الاثنين أول أيام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلن المرجع الديني، علي السيستاني، يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تأكيد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وكان مكتب السيستاني، قد توقع منذ الأسبوع الماضي، أن يكون يوم الاثنين الموافق 31 آذار الجاري، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

يذكر أن مكتب السيستاني، قد حدد يوم الأحد المصادف الثاني من شهر آذار/ مارس الجاري، موعدا لبداية شهر رمضان وتوقع أن ينتهي في الـ30 من الشهر نفسه.

ووفق الإمساكية التي نشرها المكتب، فإن شهر الصيام لن يكمل العدة اي 29 يوما.