السيستاني يعلن توقعاته لهلال شهر شوال (عيد الفطر)

شفق نيوز- النجف

توقع المرجع الديني، علي السيستاني، يوم الأحد، أن يكون هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة 30 شهر رمضان المبارك الموافق 20 آذار/ مارس 2026.

يذكر أن مكتب السيستاني، قد حدد الخميس 19 شباط/فبراير 2026 موعداً لبداية شهر رمضان.

وفي وقت سابق، أشار الراصد الجوي العراقي صادق عطية إلى أن الحسابات الفلكية تُظهر استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم 18 آذار، فيما ستكون رؤيته مساء 19 آذار صعبة جداً في العراق.

وبين أن أول أيام عيد الفطر قد يكون الجمعة 20 آذار أو السبت 21 آذار 2026 بحسب ثبوت الرؤية الشرعية، وأكد أن الإعلان الرسمي عن العيد يبقى بيد الجهات الدينية المختصة.