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السيستاني يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر وخامنئي يؤكد الخميس عيداً

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-12T17:59:39+0000
السيستاني يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر وخامنئي يؤكد الخميس عيداً

شفق نيوز/ أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، يوم الاربعاء، أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر، فيما حدد مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم غد الخميس أول أيام العيد.

وقال مكتب السيستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لم تثبت لدى السيد السيستاني رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الاربعاء ٢٩ شهر رمضان المبارك، فوفقاً لمبناه الفقهي يكون غداً الخميس مكملاً لعدة شهر رمضان وتكون الجمعة يوم عيد الفطر السعيد".

من جانبه، اعلن مكتب علي خامنئي في بيان مقتضب أن يوم غد الخميس غرة شهر شوال المكرم وهو أول أيام عيد الفطر.

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