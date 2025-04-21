السيستاني يعزي بوفاة بابا الفاتيكان: كان يحظى بمكانة روحية

شفق نيوز/ قدم المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، يوم الإثنين، تعازيه بوفاة بابا الفاتيكان فرانسيس، مؤكدا أن الراحل كانت له مكانة روحية رفعية.

وقال مكتب السيستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فقد تلقّينا بأسف عميق نبأ رحيل الحبر الأعظم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الذي كان يحظى بمكانة روحية رفيعة لدى كثير من شعوب الأرض واحترام بالغ لدى الجميع، لما قام به من دور مميّز في خدمة قضايا السلام والتسامح، وإبداء التضامن مع المظلومين والمضطهدين في مختلف أرجاء العالم".

وأضاف "وقد كان اللقاء التاريخي الذي جمعه بالمرجع الديني الأعلى في النجف محطة فائقة الأهمية لتأكيد الطرفين على الدور الأساس للإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر، وضرورة تضافر الجهود في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية، وتثبيت قيم التآلف بين الناس المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية".

وتابع أن "المرجعية الدينية العليا إذ تقدم تعازيها ومواساتها لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بهذا المصاب الأليم فإنها تتمنى لهم الصبر والسلوان وتبتهل الى الله العلي القدير أن يتفضّل عليهم وعلى البشرية جمعاء بما يليق برحمته الواسعة من الخير والبركة والسلام".