السيستاني يعزي بفاجعة "الهايبر ماركت" والسوداني يوجه بـ"التحقيق الفوري" مع ارتفاع الحصيلة

شفق نيوز - بغداد / الكوت / النجف

عزّى المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم الخميس، بفاجعة حريق "الهايبر ماركت" في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق فوري بالحادثة، أفادت وزارة الداخلية بارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 60 قتيلاً.

وخاطب مكتب السيستاني في بيان صادر من مقره بالنجف، قائلا: تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ حادث الحريق المفجع في أحد مراكز التسوق بمدينتكم العزيزة، الذي أودى بحياة العشرات من روّاده وتسبب في إصابة أعداد كبيرة أخرى.

وأضاف البيان "وإذ نتقدم اليكم ولا سيما الى المفجوعين بفقد أعزتهم بأحرّ التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء الكرام بواسع رحمته ويمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان و على المصابين بالشفاء العاجل".

تتمة..