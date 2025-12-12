السيستاني يستقبل الزائرين بعد تماثله للشفاء

شفق نيوز- النجف

أفادت حسابات مقربة من مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، يوم الجمعة، بأن الأخير استقبل جمعاً من المواطنين المهنئين بالذكرى السنوية لولادة بنت نبي الإسلام "فاطمة الزهراء".

وذكرت الحسابات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه السيستاني استقبل اليوم الجمعة بعد تعافيه من الإنفلونزا جمعاً من المؤمنين في ذكرى ولادة الزهراء".

وكانت وكالة شفق نيوز قد أكدت أمس الخميس، أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني سيعاود استقبال الزائرين اليوم الجمعة.

وأعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، مساء الخميس، أن المرجع سيعاود استقبال الزائرين ابتداءً من يوم غد الجمعة.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) سيعاود استقبال الزائرين ابتداءً من يوم غد ـ بإذن الله تعالى".