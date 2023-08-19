السيستاني يرفض الاستيلاء على أراضي المواطنين في الجادرية ويعتبرها مخالفة للقانون والشرع

شفق نيوز / أعلن المرجع الديني علي السيستاني، يوم السبت، رفضه الاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين في الجادرية وسط العاصمة بغداد، معتبراً ذلك مخالفة للقانون والشرع.

جاء ذلك، خلال استقبال السيستاني، عدداً من أهالي منطقة الجادرية الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأدان السيستاني، بحسب البيان، هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون، مؤكداً أن "من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد، هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرهاب والتخويف، ولا سيما من يحملون صفات رسمية.

وظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.

وأفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد 13 من شهر آب الجاري، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء على تلك الأراضي.

وقال الركابي في تغريدة نشرها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزير الداخلية في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية.

وأضاف أن السوداني وجه مكتبه أيضا بالتواصل مع الأهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم.