السيستاني يرسل "محمد رضا" لحل نزاع سيد دخيل

شفق نيوز / أعلنت الادارة المحلية في بقضاء سيد دخيل ضمن محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، عن وجود بوادر انفراجة بالازمة العشائرية بين الهصاصرة والبو حمودي.

وذكر قائممقام القضاء وكالة، عبد ضيدان الجابري، لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية وبالتعاون مع الإشراف التربوي في المديرية العامة للتربية في المحافظة، قرروا إيقاف الدوام في مدرسة الجيل الجديد بقرية البو حمودي لأجل حمايتهم".

وأكد الجابري، أن "هناك بوادر حل لعودة الدوام في المدرسة والعودة للحياة الطبيعية في القضاء"، مشيراً إلى أن "هذا الأمل انبعث بعد الإبلاغ اليوم بقرب وصول وفد كبير أرسله المرجع الديني علي السيستاني، برئاسة ولده (محمد رضا) لغرض حل النزاع الدائر بين العشيرتين منذ أيام عدة".

وتابع: "لمسنا تجاوباً من أحد أطراف النزاع، وبانتظار رد الطرف الثاني من أجل عقد الصلح والتراضي بين الطرفين، حتى نتمكن من إعادة الحياة الطبيعية للقضاء".

وتسببت النزاعات العشائرية الدائرة بين عشيرتي الهصاصرة والبو حمودي منذ أيام عدة، بتعليق الدوام في أحد مدارس قضاء سيد دخيل، لمدة أسبوع كامل، وذلك لقربها من منطقة النزاع، وخوفاً على أرواح الطلبة.