السيستاني يدين هجوم باكستان ويطالب الحكومة بمنع تكرار العمليات الإرهابية

شفق نيوز/ أدان المرجع الديني الأعلى للمسلمين الشيعة في العراق والعالم، علي السيستاني، يوم الجمعة، الهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل مدنيين في باكستان وخلّف عشرات القتلى، داعياً الحكومة الباكستانية إلى منع تكرار هذه الهجمات الإرهابية.

وقال السيستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "مرة أخرى، عَمَد الإرهابيون القساة إلى ارتكاب جريمة مروعة، حيث شنوا هجوماً مسلحاً على المسافرين الذين كانوا في طريقهم من پاراچنار إلى بيشاور، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المؤمنين الأبرياء أو إصابتهم".

وأضاف "ونحن نعبر عن تعازيّنا ومؤاساتنا لكم أيها الأعزاء، ونبدي أسفنا وتعاطفنا مع الأسر المكلومة، ونسأل الله للجميع الصبر والسلوان، وللمصابين الشفاء العاجل، ولشهداء هذا الحدث الأليم الرفعة والعلو في الدرجات".

وتابع المرجع الأعلى "إنّ الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومرجعية الشيعة العليا إذ تدين هذه الجريمة المروعة التي تستهدف وحدة المسلمين، تناشد الحكومة المحترمة في باكستان بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الشعب المظلوم في مواجهة ظلم وجرائم الجماعات الإرهابية".

وحث السيستاني الحكومة الباكستانية على "عدم السماح بتعرض المؤمنين الأبرياء للاعتداءات العنيفة والوحشية من قبل الجماعات المتطرفة والقاسية بين الحين والآخر".

ويوم أمس الخميس، أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل 28 شخصاً على الأقل في هجوم مسلح استهدف حافلات تقل مسلمين شيعة كانوا في طريقهم من مدينة باراتشينار إلى بيشاور.

واليوم كشفت السلطات الباكستانية عن ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل مسلمين شيعة شمالي البلاد إلى 42 قتيلاً.

وتشهد باكستان هجمات إرهابية تتركز في إقليمي "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان" المتاخمين لأفغانستان.