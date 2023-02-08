السيستاني يدعو إلى توفير الاحتياجات الضرورية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

شفق نيوز/ أصدر مكتب المرجع الديني علي السيستاني، اليوم الأربعاء، بياناً حول الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزلزال الشديد الذي ضرب أخيراً مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية قد أسفر - كما تشير إليه المعلومات المتجددة - عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وخسائر مادية هائلة في المساكن والبنى التحتية، في كارثة إنسانية قلّ نظيرها في العصر الأخير".

وأضاف أن "المرجعية الدينية تعبّر عن مواساتها وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم في هذه المأساة الكبيرة وتدعو الله تعالى لهم بالصبر والسلوان وللجرحى والمصابين بالشفاء والعافية".

وأعرب مكتب السيستاني، عن أمله أن "تتضافر جهود الجهات المعنية وعامة أهل الخير، في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت".

ولغاية صباح يوم الأربعاء، تخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، حاجز 8 آلاف قتيل و37 ألف جريح، في وقت تؤكد منظمة الصحة العالمية تضرر أكثر من 23 مليون شخص جراء هذا الزلزال.