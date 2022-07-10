السياحة في الانبار.. آلاف العراقيين يلوذون بمنتجع الحبانية خلال العيد (صور)

شفق نيوز/ استقبل منتجع مدينة الحبانية السياحية بمحافظة الأنبار، غربي العراق خلال ايام عيد الاضحى آلاف السائحين من مختلف محافظات البلاد، وسط إجراءات امنية وصحية مشددة.

وقال مدير المنتجع، مؤيد المشوح، لـوكالة شفق نيوز، إنه تم "تهيئة البلاجات وترتيبها وكذلك الحال بالنسبة للدور السكنية البالغة ١٣٠ شاليه بالإضافة للمسطحات الخضراء، لاستقبال السائحين".

وأضاف المشوح، أن "العمل مستمر على تطوير المدينة السياحية، وهناك جهة استثمارية موجودة في المدينة منذ عام ٢٠١١ وكانت تطالب بتعويضات المدينة، وتم حل الموضوع وباشروا بأعمال التأهيل منذ تاريخ ١/١ من العام الجاري، والعمل مستمر لغاية الآن".

وتابع، أن "القاصدين للمدينة السياحية يأتون من كل محافظات العراق، وهناك شركات متخصصة قمنا بالتعاون معها، لذا الآن تجد السياح قادمون حتى من اقليم كوردستان ومحافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية".

وبين أن "شركات النقل التي تنقل السياح من بغداد لإقليم كوردستان، هي ذاتها التي تجلبهم للمدينة السياحية، أي أنه تعاون مع الشركات وليس تعاون مع الاقليم او المحافظات العراقية".

وأكد المشوح، بأن "الشرطة النهرية والمحلية وحتى كوادر من وزارة الصحة، موجودة في السياحية وكلها تساهم في انجاح الجانب السياحي في الأنبار، فضلاً على أن وجودهم يهدف إلى تجنب حالات الغرق او اي مشاكل متوقعة".

ويقول مدير سياحة وآثار الأنبار، سنان العيساوي، أن "المحافظة آمنة مستقرة، وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال السياح في كافة المناسبات والاعياد".

وبين العيساوي، لوكالة شفق نيوز، أن "مطاعم ومرافق الانبار السياحية تستقبل يومياً مئات بل آلاف الوافدين من خارج المحافظة، خاصة مطعم حجي حسين والبادية و زرزور في الفلوجة والنادي الملكي الترفيهي في الرمادي وكذلك الحال بالنسبة لمدن ألعاب الأنبار الحديثة كـ فلوجة لاند والحديقة العامة بالفلوجة".

ولفت، إلى أن "هناك تسعة باصات مرخصة من قبل ادارة سفر وسياحة الانبار، انطلقت يوم امس من الأنبار إلى اقليم كوردستان، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز تعاون ادارات السياحة بين الانبار وكوردستان".

وحول مشاريع تطوير وإنعاش المناطق السياحية في الانبار، قال العيساوي، أنه "تم تقديم خطة لإنعاش السياحة في المحافظة، وتشمل هذه الخطة إنشاء أربع مناطق سياحية موزعة على عموم المحافظة".

وبين، أن "محافظ الانبار حول الخطة لإدارة البلديات لإيجاد الأرض المناسبة، وتم التشاور مع هيئة استثمار الانبار بهذا الخصوص، وستكون هناك مشاريع استراتيجية تشمل مدينة مائية حديثة ومدينة سياحية في غرب الأنبار تحديدًا في ناحية البغدادي".

وأختتم العيساوي، بالقول "الوضع الأمني في المحافظة مستقر، وبمتابعة مستمرة قبل القيادات الامنية في الانبار، والقوات الامنية منتشرة في كل مكان، ونحن على اهبة الاستعداد لاستقبال عشرات آلاف السياح".

فيما بين مدير ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غربي الانبار، شرحبيل العبيدي، أن "لا وجود لأي جهد او دعم حكومي في المشاريع السياحية المنفذة في الناحية، وكل المشاريع المنفذة هنا فهي بجهود ذاتية".

واضاف لوكالة شفق نيوز، أنه "تم انشاء شلالات صناعية عدد اثنين، سيتم تشغيلها خلال الاسبوع القادم"، مشيراً، إلى أن "هناك خططاً لتطوير الجانب السياحي في الانبار، ولكن لن يتم العمل عليها، إلا إذا تم العمل على تطبيق قانون الأمن الغذائي، لكننا موعودين بمشاريع سياحية ضخمة من ضمنها مشاريع وفق رؤية هندسية جديدة تشمل شلالات جديدة وتطوير أخرى الموجودة".

أما قائممقام قضاء حديثة، مبروك الجغيفي، فيقول إن "المرافق السياحية الموجودة في المناطق الغربية كلها تحتاج لدعم وتطوير حقيقي، من قبل هيئة السياحة، حيث أن بعض الأماكن السياحية لم يتم تحديثها منذ تسعينات القرن الماضي، ورغم وجود الكثير من الأماكن السياحية إلا انها تحتاج الى دعم وتدخل من الدولة والمستثمرين".

وبين الجغيفي في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "توافد السياح في قضاء حديثة موجود، لكنه على استحياء لأن الأعداد قليلة وليست كما نطمح له، لذا يجب أن يكون هناك فنادق للسياح لا أن تقتصر الضيافة على ما يقومون به الأهالي هناك".