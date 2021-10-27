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"السونار" يتسبب بإغلاق طريق حيوي جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-27T07:12:35+0000
"السونار" يتسبب بإغلاق طريق حيوي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أقدم عدد من سائقي الشاحنات بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على إغلاق طريق حيوي جنوبي المحافظة احتجاجا على إخضاعهم لفحص السونار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن عددا من سائقي الشاحنات أغلقوا الطريق الدولي السريع المؤدي لمدينة الناصرية من جهة سيطرة تل اللحم، جنوبي محافظة ذي قار.

وأضاف، أن هؤلاء يطالبون بالغاء فحص السونار واعتماد باج الدخول (الهوية)، بدلا من ذلك، معتبرين بأن السونار يتسبب بالأمراض السرطانية.

ويتم استخدام أجهزة السونار لفحص البضائع التي تحملها الشاحنات للكشف عن المتفجرات أو الأسلحة أو المواد المحظورة الأخرى مثل المخدرات.

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