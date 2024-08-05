السوداني يؤكد أهمية اعتماد المعايير الدولية لإنجاز 3 مطارات في العراق

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، على أهمية اعتماد المعايير الدولية في إكمال مشاريع مطارات الناصرية والموصل وكربلاء.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً لمتابعة مشاريع تأهيل وتطوير واستكمال المطارات الدولية في الناصرية، والموصل، وكربلاء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع رئيس الوزراء، وفق البيان، إلى عرض شامل عن سير العمل بمشاريع الإنشاء والتأهيل والتطوير، واستكمال مفردات الأبنية والمنشآت التخصصية في كل من المطارات الثلاثة، وذلك بحضور المحافظ المعني والمستشار المختص والشركة المنفذة لكل مشروع.

وأكد أهمية هذه المطارات بوصفها مشاريع تنموية، ستعمل على رفع وتيرة التقدّم والفعالية في الاقتصاد العراقي، وتيسّر الحركة الجوية داخلياً وخارجياً، فضلاً عن دورها في استقطاب الشركات والاسثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل مضافة.

ووجه السوداني، بتكرار عقد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة نسب التقدّم، كما وجه بمعالجة المعوقات وتسهيل عمل الشركات المنفذة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالمواصفات والتصاميم الأساسية.

وشدد على ضرورة اعتماد المعايير الدولية في إكمال مشاريع المطارات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، لأنها تمثل نافذة للعراق مع المنطقة والعالم، مؤكداً حرصه على الاستماع إلى كل المشاكل والمعوقات من أجل اتخاذ القرارات السريعة بشأنها.

وشهد الاجتماع عرض سير العمل في مشروع تطوير مطار الناصرية الدولي والمنشآت الملحقة به، الذي بلغت كلفته الكلية بحدود 368 مليار دينار، وبسعة تصل إلى 750 ألف مسافر بالسنة، ويتطلب المضي في المشروع إزالة بعض التعارضات الموقعية.

كما جرى استعراض سير العمل في تأهيل مطار الموصل الدولي، الذي تبلغ كلفته 268 مليار دينار، وجرى التأكيد على معالجة الانحرافات في نسب الإنجاز عن النسب المخطط لها.

وفي ما يتعلق بمشروع مطار كربلاء الدولي، البالغة كلفته 500 مليون دولار، وبسعة تصل إلى 20 مليون مسافر سنويًا، فقد استعرض الاجتماع نسب الإنجاز التي وصلت إلى 78%، وشارفت نسب الإتمام في المدرج الرئيس و المدارج الساندة على الانتهاء.