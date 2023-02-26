السوداني يؤكد عزم حكومته على دعم الشباب

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعا مع الفريق المعني بمبادرة دعم الشباب، والتي جاءت تنفيذا لأهداف المنهاج الوزاري في الارتقاء بواقع الشباب وتطوير قدراتهم.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن السوداني تأكيده خلال الاجتماع؛ أن "الحكومة عازمة، ومن خلال برنامجها الحكومي، على دعم الشباب، عبر مبادرة خاصة تنطوي على جملة من البرامج والمشاريع تصب جميعا في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم للدخول في سوق العمل، ومواجهة مختلف التحديات والعمل على التخفيف من آثارها".

وبين السوداني؛ أن "احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من واجب الدولة بكل مؤسساتها، فهم يشكلون النسبة الأعلى بالمجتمع، وواجبنا احتضان أفكارهم ومبادراتهم التي تتميز دوما بالريادة والإبداع".