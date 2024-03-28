السوداني يؤكد تلكؤ مشروع إنشاء قرابة 2000 مدرسة بالعراق لأكثر من 10 سنوات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، تلكؤ مشروع إنشاء قرابة 2000 مدرسة لأكثر من 10 سنوات في انحاء العراق كافة، واصفا ذلك بأنها "خسارة بمختلف المعايير".

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة مشروع وزارة التربية للأبنية المدرسية رقم(1)، الذي يتضمن إنشاء 1751 مدرسة في عموم أنحاء العراق، بحضور وزراء؛ التخطيط، والمالية، والتربية، والصناعة والمعادن، فضلاً عن مسؤولي عدد من الدوائر المعنية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان انه جرى، خلال الاجتماع، استعراض سير العمل في المشروع، وتفاصيل العقبات والتحديات التي تواجه الإنجاز، من قبل ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي شركات القطاع الخاص، الذين بعهدتهم مشاريع للأبنية المدرسية، ما زالت قيد الإنجاز.

وأضاف البيان أن السوداني اطلع على نسب الإنجاز، وأهمّ العقبات التي تسببت في تلكؤ المشروع لأكثر من عشر سنوات، إذ وُصف هذا التأخير بأنه خسارة بمختلف المعايير، وبالتالي يجب أن يمضي القرار والإرادة المطلوبة لحسم هذا الملف، وإنهاء مشكلة المدارس ثلاثية الدوام، وعدّها أولوية في ملف الخدمات التي تلامس حياة المواطنين.

ووفقا للبيان فان السوداني اطلع إلى عرض لأهم ملفات المشروع قدمه الوزراء الحاضرون في الاجتماع، ووجّه باتخاذ جميع التدابير والخطوات المناسبة لحل العقبات واستكمال المشروع، وفق جدول زمني محدد.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء تقييم شهري من قبل وزارة التخطيط؛ لبيان سير الإنجاز في العمل، فضلاً عن عقد اجتماع آخر مع الشركات المتلكئة، بعد التقييم وتنفيذ التوصيات، و أن يُعاد عقد الاجتماع خلال شهرين، بحضور جميع الدوائر والمؤسسات المعنية؛ للاطلاع على ما تم تنفيذه.