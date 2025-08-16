السوداني يؤكد الاستعداد لإطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، الاستعداد لإطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية، في حين أطلق مشروع مجاري مدينة الحلة لمناطق الصوب الصغير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق اليوم عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع مجاري مدينة الحلة لمناطق الصوب الصغير، بكلفة اكثر من 376 مليار دينار".

وثمن السوداني، بحسب البيان، جهود العاملين والجهات التي ساهمت في انجاز متطلبات هذا المشروع الذي يأتي ضمن القرض البريطاني، مؤكداً أن "محافظة بابل تعاني من شحة مشاريع البنى التحتية وخصوصا المتعلقة بمياه الصرف الصحي".

وأكد أن "طريقة التنفيذ تتطلب تحملاً وتعاوناً من المواطنين بسبب أعمال الحفر العميق"، موجها جهة التنفيذ باتخاذ إجراءات سلامة العاملين والمواطنين.

وأوعز السوداني، بـ"تشكيل فريق من الدوائر الخدمية بالمحافظة لمعالجة مشكلة التعارضات التي ستظهر خلال مراحل التنفيذ"، مشددا على "ضرورة التنفيذ وفق المواصفات والمخططات المحددة، وبمستوى الخدمة التي تلبي حاجة ابناء محافظة بابل".

وأكد السوداني، تركيز الحكومة على مشاريع البنى التحتية كونها تؤسس الى التنمية، وأن محافظة بابل تشهد مشاريع على مستوى القطاع الصناعي والزراعي، مشيراً إلى ما أطلقه مؤخرا خلال زيارته الى المحافظة من أعمال تنفيذية لمصانع مهمة، وهي تستعد لإطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية.

ويعد مشروع مجاري الصوب الصغير لمدينة الحلة/ المرحلة الثانية من المشاريع المهمة، حيث أطلقت المرحلة الاولى للمشروع قبل عام ونصف، وهو مشروع متكامل يتضمن شبكات ومحطات رفع لمياه الصرف الصحي والامطار مع أعمال البنى التحتية.