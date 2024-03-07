السوداني يوكل شركة ماليزية "المشورة" بمشروعي مترو بغداد وقطار "كربلاء-نجف"

شفق نيوز/ رحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بتولي رئيس تحالف شركتي HSS و CHSS الماليزي تان سريك اونا سيتام بالام، الأعمال الاستشارية لمشروعي مترو بغداد وقطار كربلاء- نجف.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن السوداني استقبل رئيس الشركتين الماليزيتين، في بغداد، وذلك بحضور القائم بالأعمال الماليزي في العراق محمد شاهير صابر الدين.

وشهد اللقاء استعراض عمل التحالف على مشروعي مترو بغداد، وقطار النجف- كربلاء، والخطوات التي جرى تنفيذها في التحضير والتهيئة للمشروع بكل مراحله، وكذلك البحث في إزالة أية معوقات أو تحديات قد تطرأ أمام الجدول الزمني للتنفيذ.

وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى تطلع العراق نحو تعزيز العلاقات مع ماليزيا، وترحيبه بدخول الشركات الماليزية المعروفة برصانتها إلى السوق العراقية، ومشاركتها في جهود التنمية وتشييد البنى التحتية.

وأكد أن الحكومة توفر كل ما من شأنه تسهيل عمل هذه الشركات، وتقوية روابطها بنظيراتها في القطاع الخاص العراقي، خاصة بعد إعادة افتتاح السفارة الماليزية في بغداد.

وبعث رئيس الوزراء، تحياته إلى نظيره الماليزي أنور إبراهيم، عبر القائم بالأعمال، مؤكداً تطلعه إلى تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، والبحث في توثيق العلاقات الثنائية في محتلف المجالات.

من جانبه، أكد سيتام بالام، رغبة شركته في توسعة مجالات التعاون مع العراق، والدخول في شراكات متنوعة، مشيراً إلى انخراط الشركة في تدريب الكوادر العراقية؛ من أجل المزيد من الاندماج في تنفيذ مشروعي المترو والقطار.