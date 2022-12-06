السوداني يوقف استثمار جامع تكريت وناشطون ينتقدون ازدواجية معايير اعمار"المحافظات المتضررة"

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر حكومية بإيقاف مشروع الاستثمار في محيط جامع تكريت، بعد طلبات قدمت له خلال زيارته الأخيرة للمحافظة فيما انتقد ناشطون "ازدواجية وعدم عدالة" توزيع مشاريع الإعمار في "المحافظات المتضررة من الإرهاب".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "تم إيقاف العمل باستثمار محيط جامع تكريت بعد شكاوى قدمت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين مطلع الأسبوع الحالي.

وأضاف المصدر أن "أوامر صدرت بوقف العمل الاستثماري بمحيط المسجد استجابة لمطالب أهالي صلاح الدين بمختلف شرائحهم واعادة النظر بمشاريع استثمار المسجد".

الى ذلك انتقد ناشطون آليات عمل صندوق الاعمار ومعايير منح المشاريع للمحافظات المتضررة جراء الإرهاب.

وقال الناشط محمد حسام الجبوري لوكالة شفق نيوز إن "ناشطي صلاح الدين قدموا مطالب وبالاتفاق مع عشائر المحافظة باعادة النظر بتوزيع مشاريع صندوق الإعمار بعد تهميش المحافظة وحرمانها من استحقاقاتها من المشاريع".

واكد الجبوري ان "80% من مشاريع صندوق الاعمار تذهب الى الانبار ونينوى وحرمان صلاح الدين بشكل واضح على الرغم من الأضرار والخراب الذي خلفته الجماعات الارهابية في المحافظة".

وأضاف الناشط أن "صلاح الدين غارقة بمشاكل الاهمال والفساد وتتطلب صولة واسعة لانقاذها واعادة حقوقها المسلوبة منذ سنوات طويلة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار محافظة صلاح الدين يوم السبت الثالث من كانون الأول 2022، وتفقد عدة وحدات إدارية ومواقع خدمية واستراتيجية، وتخلل الزيارة لقاءات مع النشطاء والمواطنين المطالبين بإنقاذ صلاح الدين من فوضى الفساد والإهمال والصراعات السياسية.

وكان ديوان الوقف السني في المحافظة طرح مشروع استثمار في محيط وارض جامع تكريت الكبير ما عده الأهالي والطبقات الاجتماعية والدينية محو لمعالم تكريت والمحافظة وارثهما الحضاري والديني.