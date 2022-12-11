السوداني يوفد العلاق لعزاء "الشمري" مرفقاً بتكريم خاص.. صور

شفق نيوز/ زار ممثل رئيس مجلس الوزراء الفريق الركن سعد العلاق، اليوم الأحد، مجلس عزاء "سهيل نجم الوران الشمري" في محافظة نينوى.

وذكر مصدر مسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن العلاق زار اليوم، منزل (الشهيد الشمري)، ممثلاً عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وجه يوم أمس بتكريمه وعده "شهيداً" لموقفه البطولي في مواجهة مجموعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

وأوضح المصدر، أن "سهيل نجم الوران الشمري، أحد سكان منطقة تلول الباج في محافظة نينوى، والذي استبسل وانتفض بعد أن شاهد عناصر عصابات داعش الإرهابية مختفيين بمزرعته فهرع نحو عجلته وأخرج سلاحه بندقية كلاشنكوف وأمطر هذه العناصر الإرهابية بوابل من الرصاص وقتل 2 أو أكثر منهم مما دفع الإرهابيين الى اطلاق صاروخ RBG7 واردوه شهيداً".