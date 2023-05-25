السوداني يوعز بتشغيل معامل الاسفلت الحكومية ويكلف حكومة بغداد بمشاريع استراتيجية

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، ناقش فيه التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السوداني استمع إلى عرض شامل للإنجاز ونسب التنفيذ، كما اطّلع على المعوقات التي تؤخّر إنجاز الأعمال، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية 21 آيار 2023، ووجّه بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ "هذا الفريق وأسلوبه الاستثنائي في العمل، شكّل حالة من الأمل ومصدراً للسرور لدى المواطن، رغم وجود بعض المعوقات، إلّا أنّ المحصّلة كانت إيجابية بكل المقاييس، مؤكداً أن التمويل المالي للجهد الخدمي ضمن موازنة عام 2023، سيشكل نقلة نوعية إذا ما استُثمر بالشكل الصحيح والإجراءات السليمة".

وجدّد السوداني؛ التأكيد على أهمية وضع الأولويات في تنفيذ المشاريع، حيث وجّه بمنح الأولوية إلى مشاريع المجاري الأولية في جهود التنفيذ، كما أوعز بتشغيل معامل الإسفلت الحكومية وزجّها في خدمات الجهد، وتولّي محافظة بغداد تنفيذ بعض المشاريع الستراتيجية في بغداد الخاصة بالجهد الخدمي؛ بسبب عدم إقرار الموازنة لغاية الآن، كما وجّه سيادته بحسم المشاريع المتبقية، والتهيئة لإعداد الخطة القادمة في ضوء المسح الميداني.

وأثنى على جهود جميع العاملين في الفريق وما قدموه خلال المرحلة السابقة، وما تركوه من أثر طيب في المناطق التي نفذوا فيها المشاريع، وفقا للبيان.