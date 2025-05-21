السوداني يوعز بتخصيص أراضٍ سكنية لوزارة الداخلية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتخصيص قطع أراضٍ لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتخصيص قطع أراضٍ لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، وذلك ضمن المقترح الرابع لتوسعة مدينة النهروان.

وأضاف البيان، كما وجه السوداني، وزارة الداخلية باتخاذ الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بتخصيص قطع الأراضي وتوزيعها.

وأشار البيان، إلى أن "هذا التوجيه يأتي في إطار الرعاية التي يوليها رئيس مجلس الوزراء لأبنائه من منتسبي الأجهزة الامنية والعسكرية كافة، التي تضمن توفير سكن ملائم لهم، وتثميناً لتضحياتهم في سبيل أمن واستقرار العراق وازدهاره".