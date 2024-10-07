السوداني يوصي "الاحمر العراقي" بضرورة "التقيد بالتوجيهات"

شفق نيوز/ أوصى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري، بضرورة "التقيد بالتوجيهات" الموكلة إليهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

وذكر بيان للمكت الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني والمعموري بحثا الإجراءات والتنسيق المشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك مع المنظمات الاغاثية في لبنان، لغرض إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الى المواطنين اللبنانيين المتضررين من "العدوان الصهيوني المستمر على لبنان".

وشدد السوداني، بحسب البيان، على ضرورة "التقيد بالتوجيهات التي صدرت في هذا الشأن، لأجل التنسيق وسرعة إيصال المواد الإغاثية لأبناء شعبنا اللبناني الشقيق".