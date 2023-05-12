السوداني يوجّه بمواصلة أعمال تحشية جسد سدّ الموصل "دون أيّ تلكؤ"

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة ميدانية إلى سدّ الموصل، وذلك في مستهلّ زيارته إلى محافظة نينوى، التي وصلها قبل ظهر اليوم الجمعة.

وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن السوداني ترأس اجتماعاً فنياً في مقر إدارة سدّ الموصل، بحضور السادة؛ وزير الثقافة، ومحافظ نينوى، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ورئيس أركان الجيش، ووكيلي وزارتي الموارد المائية والتخطيط، ومدير المشروع، وعددٍ من المهندسين الفنيين.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع تقديم عرض وإيجاز توضيحي عن وضع السدّ الحالي، والأعمال الجارية لتأمينه وإدامته التي تُنفذ من قبل ملاكات فنية عراقية متدربة.

ووفقا للبيان فإن، السوداني اطّلع ميدانياً على أعمال الإدامة والتحشية المستمرة التي تجرى للسد، ووقف على أبرز المشاكل التي تواجه العاملين هناك، ووجّه بمتابعتها، واستمع سيادته إلى عدد من الرؤى والمقترحات المعروضة، بشأن الإصلاحات المستمرة للسد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على أن يكون سدّ الموصل أول محطة له خلال زيارته المحافظة نظرا لأهميته، ووجّه بمواصلة أعمال تحشية جسد السدّ دون أيّ تلكؤ.