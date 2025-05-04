السوداني يوجّه بمباشرة الشركة المنفذة للبنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بمباشرة الشركة المنفذة للبنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة بعد إنجاز المخططات التصميمية كافة.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري للّجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني.

وذكر البيان، أنه خلال الاجتماع جرت متابعة تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، وعرض توصيات فريق الأمر الديواني (250162) المعني بمتابعة سير عمل المشروع، ومناقشة ملخّص توقيع ومباشرة الشركة الصينية المنفذة للمشروع، وتوقيتات العمل والجداول الزمنية للمكوّنات، وكذلك مناقشة إنشاء المحطة الكهربائية، ومنظومة الطاقة.

وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على إكمال إجراءات التعاقد، حيث وجّه السيد السوداني بأن تتمّ المباشرة من قبل الشركة المنفذة للبنى التحتية، والتي استلمت موقع العمل بعد إنجاز المخططات التصميمية كافة، فضلاً عن اختيار أربع جهات استشارية.

كما وجّه السوداني، بتأمين جميع المتطلبات الأمنية، ومواصلة دراسة الأفكار والمقترحات التطويرية مع الشركات المعنية بتنفيذ المشروع.

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في كانون الأول 2022، ببناء 90 ألف وحدة سكنية ومدينة طبية متكاملة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بحسب وثيقة اطلعت عليها شفق نيوز، من جهتها أعلنت أمانة بغداد، في حزيران 2023، عن توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة.