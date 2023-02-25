السوداني يوجّه بتشكيل خلية متابعة المشاريع الخدمية المتلكئة في بغداد

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتشكيل لجنة حكومية يقع على عاتقها متابعة المشاريع المتلكئة في العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال ترأسه صباح اليوم، اجتماعاً لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية، المتخصصة بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحّي في بغداد، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وجدد السوداني في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على إزالة كل العقبات التي تعيق تنفيذ مشاريع الصرف الصحّي في بغداد، وإيلائها الأولوية في التنفيذ؛ لارتباطها بمحور الخدمات في البرنامج الحكومي.

ووجه بتشكيل خلية متابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتولى المتابعة المباشرة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدّة المقررة، وإنهاء حالة التلكؤ في المشاريع الخدمية.

وشدد السوداني على ضرورة أن تكون معايير هذه المشاريع ضمن المواصفات المطلوبة، وأن تكون المنافسة بين الشركات المتقدّمة للتنفيذ ضمن ضوابط مهنية ومعايير واضحة، بعيداً عن أي محسوبية تسببت في السابق بعرقلة التنفيذ.