السوداني يوجّه بتخفيض أسعار المواد الغذائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية
شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع
السوداني، يوم الأربعاء، وزارتين بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالرعاية
الاجتماعية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في
بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى أولويات البرنامج الحكومي في
مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التجارة والعمل
والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية
ممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وبنسبة
تتراوح بين 10 – 15، عن الأسعار المعروضة والمدعومة".
وأضاف أن "ذلك يشمل جميع المواد التي
يتم بيعها في مراكز التعاون (هايبر ماركت)، والتي افتتح السوداني ستة منها في
بغداد قبل أيام، وأطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزاً مماثلاً في
بغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزاً للمواد
الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم
الأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".