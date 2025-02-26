السوداني يوجّه بتخفيض أسعار المواد الغذائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، وزارتين بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى أولويات البرنامج الحكومي في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية ممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وبنسبة تتراوح بين 10 – 15، عن الأسعار المعروضة والمدعومة".

وأضاف أن "ذلك يشمل جميع المواد التي يتم بيعها في مراكز التعاون (هايبر ماركت)، والتي افتتح السوداني ستة منها في بغداد قبل أيام، وأطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزاً مماثلاً في بغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزاً للمواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم الأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".