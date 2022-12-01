السوداني يوجّه بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لتسريع مشاريع الخدمات في مدينة بغداد، حضره كل من؛ محافظ بغداد، وأمين بغداد، ووكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامّة، فضلًا عن رئيس هيئة المستشارين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن السوداني اطّلع خلال الاجتماع على سير عمل تنفيذ المشاريع ببغداد، في مقدمتها مشاريع مداخل العاصمة وبواباتها، ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع إكساء الشوارع، وكذلك نسب الإنجاز في مشاريع المستشفيات.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإيجاد آليات تسرّع استكمال المشاريع وإنجازها، ودخولها الخدمة الفعلية؛ لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجّه سيادته بضرورة إيجاد الحلول لتجاوز المشاكل والعقبات بطريقة عملية وسريعة.