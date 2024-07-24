السوداني يوجّه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع مداخل بغداد

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع مداخل بغداد وحسم جميع التعارضات على مسارات الطرق.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً خاصاً لمتابعة استكمال مشاريع تأهيل مداخل مدينة بغداد، بحضور؛ وزير الإعمار والإسكان، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، وعدد من المسؤولين، وممثلي الشركات المنفذة.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن السوداني اطّلع على الأعمال والإجراءات الجارية في كلّ مشروع، واستمع إلى إيجاز عن تقدّم العمل، كما استمع إلى موقف الشركات المنفذة، والتعارضات، من أجل الوقوف على أسباب أي تأخير عن الجدول الزمني للتنفيذ.

ووجّه السوداني بسحب العمل من أي شركة يُسجل عليها التأخر في التنفيذ، ولاسيما أن الحكومة وفّرت كل ما هو مطلوب من جانبها، كما وجّه بإزالة العقبات التي تعترض مسارات الطرق ومواقع تنفيذ مشروعات المداخل، وكذلك حسم نقاط التفتيش التي لم تُحسم بعد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على عمل محطّات الوزن، وأهمية الالتزام التامّ بالقوانين، وعدم التساهل في المحددات، وأن تتخذ الجهات المعنية، سواء في مديريات المرور أو إدارة الموازين، كامل إجراءاتها لضبط أوزان الشاحنات ومعاقبة ومنع المخالفين، إضافة إلى أهمية التكامل بين المشاريع المنفذة والجهات المعنية في؛ وزارة الإسكان والإعمار، وأمانة بغداد، ومحافظة بغداد، وضرورة تكامل مشاريع المداخل مع مشروع الطريق الحلقي الرابع المحيط بمدينة بغداد.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في شهر نيسان/أبريل من العام 2023، الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية بتذليل المعوقات التي اعترضت تأهيل مداخل مدينة بغداد، مشدداً على إجراء الفحوصات المختبرية لكل الأعمال قبل المباشرة بها.