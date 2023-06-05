السوداني يوجه وزارتين بحل موضوعين يخصان المخيمات والمحاضرين

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد السوداني، يوم الاثنين، وزارتي المالية والعمل بحل موضوعين يخصان قضاء سنجار والمخيمات.

وقالت النائبة الايزيدية ڤيان دخيل، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها التقت مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد لبحث بعض القضايا المهمة التي تخص قضاء سنجار وأوضاع المخيمات، ومن ضمنها مسألة المحاضرين المجانيين الـ 223 وشمول الساكنين في المخيمات برواتب الرعاية الاجتماعية.

وبينت أن السوداني وجه كلا من وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحل كلا الموضوعين، إضافة الى موضوع المقبولين على سلك الشرطة في سنجار .