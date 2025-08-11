السوداني يوجه وزارة الكهرباء بتنظيم "جباية عادلة وذكية ومرنة"

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، وزارة الكهرباء بتنظيم الاستهلاك، من خلال تفعيل "جباية" عادلة وذكية ومرنة، فيما أكد أن صيف عام 2026، سيشهد تأمين منصة توفر الغاز، وتحقق المرونة في تلبية احتياجات المحطات الغازية.

جاء ذلك، خلال افتتاحه الوحدة الغازية التوربينية (13) في محطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي ستضيف 300 ميغاواط الى إنتاج المحطة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد السوداني، في كلمة له، على ضرورة "تأمين تكاليف الإنتاج، من أجل توفير الأموال لتوظيفها لإنتاج الطاقة وشراء الوقود"، مؤكداً التوجه الى "وضع مشروع متكامل للجباية، باستخدام أساليب حديثة سواء عبر المقاييس الذكية، أو بطاقات الدفع المسبق".

وأضاف: "نعمل على شراكة أوسع في تأمين الغاز للمحطات، واستكمال تجهيز المنصة العائمة، والعمل على وجود منصة ثابتة لاستقبال الغاز في ميناء الفاو الكبير"، لافتاً إلى أن حكومته عملت على مسارات عدة في ملف الكهرباء، وجميعها شهدت تقدماً ملحوظاً، بما سيحقق "60 ألف ميغاواط مضافة مع إتمام المشاريع الرئيسية".