السوداني يوجه مديريات التربية في العراق بالاحتفال بمئوية الشاعرة نازك الملائكة

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، مديريات التربية العامة في محافظات البلاد بالاحتفال يوم الخميس المقبل بمئوية الشاعرة العراقية نازك الملائكة.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الأخير وجّه مديريات التربية كافة بأن تكون كلمة الاحتفال يوم الخميس الموافق 16-آذار-2023، مُخصصة لمئوية الشاعرة نازك الملائكة، والتعريف بدورها في الثقافة العربية والعراقية، فضلاً عن كونها نموذجاً لأهمية المرأة وأدوارها في المجتمع.

وثمّن رئيس مجلس الوزراء قرار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الذي أوصى باختيار الشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة رمزاً للثقافة العربية للعام 2023، واعتماد توصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية بشأن اختيار رموز الثقافة والإبداع.

ونازك صادق الملائكة (23 أغسطس 1923- 20 يونيو 2007) شاعرة عراقية، ولدت في بغداد في بيئة ثقافية وتخرجت من دار المعلمين العالية عام 1944. من أم شاعرةً وأب كاتب. دخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى في العام 1949، وفي العام 1959 حصلت على شهادة ماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن-ماديسون في أمريكا. وعينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت.

وعاشت في القاهرة منذ 1990 في عزلة اختيارية وتوفيت بها في 20 يونيو 2007 عن عمر ناهز 83 عامًا. بسبب إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية ودفنت في مقبرة خاصة للأسرة غرب القاهرة.

ويعتقد الكثيرون أن نازك الملائكة هي أول من كتبت الشعر الحر في العام 1947 ويعتبر البعض قصيدتها المسماة الكوليرا من أوائل الشعر الحر في الأدب العربي.

وقد بدات الملائكة في كتابة الشعر الحر في فترة زمنية مقاربة جداً للشاعر بدر شاكر السياب وزميلين لهما هما الشاعران شاذل طاقة وعبد الوهاب البياتي، وهؤلاء سجلوا في اللوائح بوصفهم رواد الشعر الحديث في العراق بعد صراع طويل دار بينهم حول بداية كتابة الشعر الحر أو الحديث.