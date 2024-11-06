السوداني يوجه أمانة مجلس الوزراء بصرف 284 مليار دينار لمزارعي كوردستان

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بصرف 284 مليار دينار لمزارعي إقليم كوردستان، وفقاً لما أعلنه عضو مجلس النواب سوران عمر.

وقال عمر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء وجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصرف 284 مليار دينار لمزارعي القمح في إقليم كوردستان".

وأوضح، أن "هؤلاء المزارعين يستعدون لموسم زراعي جديد ولم يتسلموا بعد جزء من مستحقاتهم عن محصول القمح الحالي الذي سلموه إلى صوامع التخزين".

وأشار المكتب إلى أن "الطلب تم توجيهه إلى وزارة التجارة لمعرفة أسباب التأخير في دفع المستحقات، مع تأكيد الوزارة أن المبلغ المطلوب، البالغ 284 مليار دينار، ما زال معلقًا ويجب صرفه لمزارعي الإقليم، وقد أُرفق الطلب بمراسلة رسمية برقم (3002/2438500) بتاريخ 30 أكتوبر 2024، أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتعجيل بصرف هذه المستحقات".

وتأتي هذه المطالبات في إطار المساعي المستمرة لضمان حصول المزارعين في إقليم كوردستان على مستحقاتهم المالية عن محصول القمح، وهو أمر بالغ الأهمية للاستعداد للموسم الزراعي الجديد، وقد أدى التأخير في صرف هذه المستحقات إلى زيادة الأعباء المالية على المزارعين، مما دفع بعضهم إلى الاعتماد على موارد محدودة لتلبية احتياجاتهم الزراعية الأساسية.