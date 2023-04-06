السوداني يوجه رسالة للفلاحين: سندعم هذه الشريحة فقط

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن الدعم الحكومي للفلاحين في الموسم الزراعي المقبل، سيشمل الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري فقط، فيما لفت إلى التحديات المتعلقة بإدارة ملف المياه في البلاد وكيفية معالجتها.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، أعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، في مكتبه ببغداد، وجرى خلاله التباحث في سير تنفيذ خطط الحكومة في ما يخص القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل ال برنامج الحكومي، من خلال العمل على إعادة إحياء وتنشيط الواقع الزراعي، كونه أحد أهم وجوه الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، تناول اللقاء أيضاً، التحديات المتعلقة بإدارة ملف المياه وكيفية معالجتها، من خلال الالتزام ببرامج وتوجيهات الحكومة، التي تستهدف المحافظة على الثروة المائية، والاستخدام الأمثل لها.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، دعم الفلاحين، وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تهيئة المستلزمات الخاصة بتسلّم ما يتم تسويقه من الحبوب، ودفع مستحقاتهم، تشجيعاً لهم، ودعماً للمنتج الوطني من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الخطة الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي القادم، مؤكداً أن "الدعم الحكومي سيشمل فقط الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري".

ولفت السوداني، إلى أن "الموسم الزراعي المقبل سيشتمل على دعم مخرجات العملية الزراعية دون دعم المدخلات، من أجل الحثّ على ترصين القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية".