السوداني يوجه: رحلات جوية مخفضة للعراقيين لحضور كأس آسيا

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزارة النقل بتسيير رحلات جوية منخفضة التكاليف للعراقيين الراغبين بحضور منافسات كأس آسيا في قطر ووجه وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب القطري بشأن ذلك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "السوداني وجه وزارة النقل بتسيير رحلات جوية مخفضة للعراقيين الراغبين بحضور بطولة كأس آسيا، التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر، ممن لديهم البطاقات الرسمية المعتمدة من قبل منظمي البطولة".

كما وجه السوداني وزارة الخارجية بـ"التواصل مع الجانب القطري من أجل تسهيل حصول تأشيرات دخولهم".