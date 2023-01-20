السوداني يوجه بإقامة حفل شعبي للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي للمنتخب العراقي لكرة القدم، بعد تحقيقه كأس الخليج.

وقال اللواء قوات خاصة، يحيى رسول عبد الله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الأبطال، أسود الرافدين، بفوزهم ببطولة كأس خليجي 25، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، بإقامة حفل شعبي يليق بهذا الإنجاز الرياضي الكروي".

وأضاف "سيُقام هذا الحفل في ساحة الاحتفالات الكبرى، حيث سيصل وفد منتخبنا الوطني إلى مطار العاصمة بغداد قادماً من بصرة العطاء الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم الجمعة، وبإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات التي سيتوجه لها أبطالنا البواسل المتوّجين باللقب الخليجي، بعدما قدموا أداءً بطولياً مثّلوا به بلدنا العزيز خير وأفضل تمثيل".