السوداني يوجه بإغاثة اقليم كوردستان نتيجة سيول الأمطار الشديدة

شفق نيوز - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الجهات المعنية في حكومة تصريف الاعمال الاتحادية باغاثة اقليم كوردستان جراء تعرضه الى فيضانات وسيول جارفة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن شخصين وتضرر العديد من المنازل والمباني السكنية بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، أن الأخير وجّه المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، والجهات المختصة بتقديم المساعدة والدعم، ووزارة المالية بتخصيص مبلغ طوارئ، لتوفير جميع متطلبات الإغاثة التي يحتاجها أبناء شعبنا في إقليم كوردستان العراق، نتيجة الظروف المناخية القاسية التي تسببت بموجة سيول شديدة".