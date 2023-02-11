السوداني يوجه بإعادة تأهيل وترميم بيت الشاعر السياب

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بإعادة تأهيل وترميم بيت الشاعر العراقي المعروف بدر شاكر السياب، الذي تعرض مؤخراً إلى أضرار وبعض الانهيارات.

وتعرض منزل السياب في مدينة البصرة وهي مسقط رأسه خلال الأيام الماضية إلى انهيارات في السقوف والمباني الذي عزوه سكان ومراقبون للحركة الثقافية في البلاد إلى الإهمال وعدم الاهتمام بالمنزل سواء من قبل الحكومة المحلية ام الحكومة الاتحادية.

وقال السوداني في بيان اليوم، إن الشاعر الراحل بدر شاكر السياب يعد رمزاً شعرياً كبيراً، وأيقونة عراقية نفخر بها، وأن من واجب الحكومة الحفاظ على كامل إرثه، ومنها منزله في البصرة الذي يُقبل محبوه لزيارته من داخل العراق وخارجه.

ويقع بيت السياب في قرية "جيكور" في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، وفي هذا البيت كتب عيون الشعر العربي الحديث، ومنه انطلقت للناس أنشودة المطر المعروفة.

وكانت الحكومة المحلية في البصرة قد خصصت قرابة 500 مليون دينار عام 2012 من أجل ترميم وادامة البيت ليتحول الى منتدى ومتحف بإشراف هيئة الآثار والتراث.

وبدر شاكر السياب (25 ديسمبر 1926 - 24 ديسمبر 1964) شاعر عراقي ولد في قرَية جِيْكُور في محافظة البصرة في جنوب العراق، يعد واحدًا من الشعراء المشهورين في الوطن العربي في القرن العشرين، وأحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي.