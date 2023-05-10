السوداني يوجه بإزالة التجاوزات على مؤسسات التربية

شفق نيوز / وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بإزالة التجاوزات على المؤسسات التربوية في عموم العراق.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "توجيه رئيس الوزراء، خطوة مهمة لدعم العملية التربوية، وتقليص نقص المدارس في العراق".

وأضاف السيد، أن "وزير التربية أكد سرعة الإجراءات لتحديد وتسمية المؤسسات وتهيئتها للخدمة مُستقبلاً، والوزارة عممت على مديرياتها العامة في المُحافظات كافة، لتزويدها بأسماء وعناوين القواطع الأمنية التي لم تنفذ الإخلاء للعقارات التربوية خلال مدة 7 أيام كحد أقصى".