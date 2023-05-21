السوداني يوجه بوضع التصاميم النهائية لمشروع مدينة الصدر الجديدة هذا الأسبوع

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بالتعاقد مع استشاري لوضع التصاميم النهائية لمشروع مدينة الصدر الجديدة شرقي بغداد، مؤكداً على ضرورة تجاوز الروتين وتخطي العقبات للإسراع بتنفيذ المشروع.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الاجتماع الثالث الخاص بمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، بحضور وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وأمين بغداد، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الاجتماع مناقشة التفاصيل الأساسية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، والتداول بشأن عدد من جوانب ومفاصل المشروع، وأهمية استكمال جميع الخطوات اللازمة تمهيداً للشروع بالعمل.

وتابع السوداني سير الإجراءات التي اتخذت خلال الاجتماع السابق، المتمثلة بوضع سور أمني حول منطقة مشروع مدينة الصدر الجديدة، وكذلك متابعة استملاك الأراضي الخاصة به.

وتقرر خلال الاجتماع التعاقد مع الاستشاري المعني بوضع التصاميم النهائية للمشروع خلال هذا الأسبوع، كما أقرّ الاجتماع السقوف الزمنية المحددة لمراحل العمل في المشروع وطريقة تمويله، فضلاً عن إقرار النموذج الذي سيكون عليه بناء المجمعات السكنية.

ووجّه السوداني بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، وأن يكون التنفيذ وفق المراحل المخطط لها، وعلى الجهات المعنية الإسراع بإنجاز مهامها.

وأكد على أنّ مشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، يأتي ضمن توجّه الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أزمة السكن وفق ما نصّ عليه البرنامج الحكومي، وكان من ضمن المعالجات إنشاء مدن جديدة في العاصمة بغداد والمحافظات، وقد باشرت الحكومة بإجراءات عملية بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن هذه المشاريع الستراتيجية ستوفر فرص عمل واسعة للشباب، وفي مختلف الاختصاصات والمهن.

وشدد السوداني على ضرورة تجاوز الروتين، وتخطي العقبات بهدف الإسراع في تنفيذ المشروع.