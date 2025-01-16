السوداني يوجه بنقل جثمان المعماري هشام المدفعي لبغداد

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يوم الخميس، عن إيفاد المستشار الثقافي لرئيس الحكومة لأسرة المعماري الراحل هشام المدفعي، لتقديم التعازي والتكفل بنقل جثمانه إلى بغداد.

وقال المكتب في بيان ورد ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونيابة عنه، قدم المستشار الثقافي عارف الساعدي، التعازي إلى أسرة المعماري الراحل هشام المدفعي، الذي توفي في لندن قبل يومين".

وأضاف أن "الساعدي، أكد اهتمام السوداني بالرموز والشخصيات العراقية في مختلف الأماكن".

ولفت البيان إلى أن "السوداني وجه رئيس مجلس الوزراء بتكفل الحكومة نقلَ جثمانه إلى بغداد".

ويعدّ الراحل هشام المدفعي من أبرز الشخصيات المعمارية، وكان يلقب بشيخ المهندسين، حتى رحيله عن عمر ناهز 97 عاماً.