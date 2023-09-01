السوداني يوجه بنقل جثمان الشاعر كريم العراقي من الامارات الى العراق

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بنقل جثمان الشاعر كريم العراقي من الامارات الى العراق لموارته الثرى في مأواه الأخير، وفقا لما أعلنته وزارة النقل في بيان.

وعزّى السوداني في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي برحيل العراقي، وقال "بهذا الفقد يكون الوسط الثقافي والساحة الفنية العراقية، قد خسرت شاعراً معطاءً ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية.

وأضاف البيان، أن السوداني قد وجّه وزارة النقل باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الفقيد ليوارى الثرى في العراق.

وأُعلن في وقت سابق من اليوم، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في احد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عارف الساعدي مستشار ثقافي في الحكومة العراقية، في تدوينة له، "انعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في احدى مستشفيات ابو ظبي"

والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي. حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.