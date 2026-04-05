بعد تقرير لشفق نيوز.. السوداني يوجه بمعالجة تأثير تلوث نهر ديالى على بسماية

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بمعالجة تأثير التلوث والترسبات في نهر ديالى على مشاريع تصفية المياه في مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد، وذلك بعد تقرير نشرته وكالة شفق نيوز بشأن تقنين تجهيز المياه في مجمع بسماية السكني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل محافظ بغداد عطوان العطواني، واستمع إلى إيجاز حول الواقع الخدمي والعمراني ، وإجراءات إكمال المشاريع الخدمية والتنموية لتحسين البنى التحتية للمحافظة، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية ودورها التاريخي.

وأكد السوداني، حرص حكومته على دعم خطط الحكومة المحلية لتمكينها من إنجاز المشاريع الستراتيجية، وكذلك تقديم الدعم اللازم لمعالجة مشكلة التلوث والترسبات التي جرفتها الأمطار والسيول الأخيرة الى نهر ديالى، ما انعكس على مشاريع التصفية في مناطق المدائن وبسماية، مشددا على وضع الخطط المستقبلية للحدّ من تكرار هذا الأمر.

وأشار رئيس الوزراء الى أهمية تكامل العمل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومجالس المحافظات، للمضي بتنفيذ خطط البناء والإعمار والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، في عموم اقضية المحافظات ونواحيها.

ويأتي هذا التوجيه بعد تقرير نشرته شفق نيوز أشار إلى موجة استنفار في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، عقب تقنين تجهيز المياه إلى ست ساعات يومياً، وسط تأكيد السكان أن تصميم المجمع لا يسمح بوجود خزانات بديلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار – مكتب مدينة بسماية أن تجهيز المياه سيكون من الساعة (7:00) صباحاً إلى (10:00) صباحاً، ومن (5:00) عصراً إلى (8:00) مساءً، مبينة أن الإجراء مؤقت لحين زوال البقعة الزيتية في النهر المغذي للمدينة.

وعبّر سكان المجمع عن استيائهم من القرار، مؤكدين أن طبيعة المجمع العمودية تعتمد على الضخ المباشر دون خزانات بديلة، ما يجعل انقطاع المياه لساعات طويلة يوقف الحياة اليومية داخل الشقق، لافتين إلى أن تقليص الضخ لا يراعي ظروف الموظفين والعائلات.

وأشار عدد من السكان إلى تقديم شكاوى للمطالبة بتعديل توقيتات الضخ أو تقليل ساعات القطع، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعطّل الحياة اليومية داخل المجمع الذي يضم آلاف الوحدات السكنية.

وفي السياق، حذّر خبير بيئي، عبر وكالة شفق نيوز، من تزايد مؤشرات تلوث مياه نهر دجلة نتيجة بقع نفطية وتصريف مياه مجاري غير معالجة، مؤكداً أن استمرار الظاهرة يهدد الثروة السمكية وصحة المواطنين، في وقت أدى هذا التلوث إلى تقنين تجهيز المياه في مجمع بسماية السكني ومناطق جنوب شرقي بغداد.