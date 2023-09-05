السوداني يوجه بمتابعة الفقرات الخدمية للزيارة الأربعينية والاستعداد للزيارات المقبلة

شفق نيوز/ وجهّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بمتابعة الفقرات الخدمية للزيارة الأربعينية وتأمينها والعمل على تهيئة كامل المتطلبات وفق الاحتياجات المرسومة، والتباحث بالخطط الإستراتيجية للزيارات المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس فور وصوله إلى مدينة كربلاء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطّة الخدمية والأمنية للزيارة المليونية الأربعينية، بحضور وزراء؛ الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة، والصحة والكهرباء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الدائمية للزيارات المليونية، ومحافظ كربلاء.

وأكد السوداني أن الجهد الاستثنائي الكبير المبذول من قبل كل دوائر ومؤسسات وتشكيلات الدولة والأجهزة التنفيذية، بمختلف اختصاصاتها ومسمياتها وأدوارها، قد جرى وضعه وتنسيقه ضمن خطّة واضحة، رُسمت وهُيئ لها مبكراً ضمن استعدادات استباقية واسعة.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن "الدولة قد سخّرت كل إمكاناتها من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في كل مكان، وفي كل الظروف".

وأشاد "بالدور المتفاني الذي تؤديه قواتنا الأمنية بكل صنوفها، وجميع دوائر الدولة بموظفيها ومنتسبيها"، موصياً "بالاستمرار بالهمّة ذاتها، والعطاء المستمر، لإتمام مراسم الزيارة إلى غاية عودة آخر زائر بصورة سلسة ومنسابة".

وثمّن السوادني الدور الذي اضطلع به المواطنون من كل محافظات العراق، والمواكب الحسينية المقامة على طول طُرق الزائرين وصولاً إلى مركز مدينة كربلاء، والدور الأساس الذي تؤديه في إنجاح الزيارة ورعاية الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم.

واطلع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على عرض تفصيلي لجوانب الخطط التي جرى تقديمها، في مجال إدارة النقل، والرعاية الصحية، والجوانب المتعلقة بتوفير الكهرباء والوقود، من السادة الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ووجه بمتابعة الفقرات الخدمية وتأمينها، والعمل على تهيئة كامل المتطلبات وفق الاحتياجات المرسومة، والاستعداد للاحتياجات الطارئة في كل مفاصل مراسم الزيارة.

كما شهد الاجتماع البحث في الخطط الستراتيجية التي ستتولى تنفيذها اللجنة الدائمة خلال الزيارات المقبلة.