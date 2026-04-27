السوداني يوجه بفتح مداخل المنطقة الخضراء أمام المواطنين مساء اليوم

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بفتح مداخل المنطقة الخضراء أمام حركة سير المواطنين مساءً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني أصدر توجيهاً بفتح مداخل المنطقة الخضراء أمام المواطنين والمركبات بدءاً من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين".

وأغلقت القوات الأمنية مداخل المنطقة الخضراء في بغداد بعد محاولة متظاهرين اقتحامها، عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي مطلع آذار/مارس في سلسلة ضربات صاروخية أميركية إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً في طهران.