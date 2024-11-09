السوداني يوجه بفتح قناة خاصة لقبول قراء القرآن في الجامعات العراقية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بفتح قناة خاصة لقبول حفظة وقراء القرآن في الجامعات الحكومية العراقية.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل انطلاق مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن، التي أقيمت تحت شعار (من بغداد الحضارة والإسلام إلى غزّة المقاومة ولبنان الجهاد، بالقرآن الكريم النصر والثبات)، وبمشاركة 62 متسابقاً للحفظ والتلاوة، يمثلون 31 دولة عربية وإسلامية.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الافتتاح، رحًب السوداني بالمشاركين في هذه المسابقة الدولية التي تحتضنها العاصمة بغداد، مشيرا إلى الدور الريادي للعراق في خدمة القرآن الكريم، ونشرِ منظومته القيمية، التي عززت غرس قيم التسامح والسلام والمحبّة، من دون حساسيةٍ دينيةٍ أو طائفيةٍ أو مذهبية، وتمكن العراقيون خلاله من تجاوز كلِّ التحديات.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قدمت كلَّ الدعم والرعاية لحفظة وقرّاء القرآن، ووجهت بفتح قناة خاصة لهم للقبول في الجامعات، وأشرفت على رعاية ودعم المراكزِ القرآنية، وتحفيز المدارس والمعاهد والجامعات على إقامة المحافل القرآنية، وحثِّ الناشئة على حفظه ورعايتهم.