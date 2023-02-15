السوداني يوجه بفتح شارع رئيسي مار بالمنطقة الخضراء أمام زوار الإمام الكاظم

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بفتح شارع رئيسي مار بالمنطقة الخضراء أمام الزائرين المتوجهين صوب الكاظمية لاحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني وجه بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق، المارّ داخل المنطقة الخضراء أمام جموع الزائرين المتجهين سيراً على الأقدام إلى مرقد الإمامين الكاظمين في مدينة الكاظمية، وسيكون افتتاح الشارع أمام المارة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس".