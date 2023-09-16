السوداني يوجه بضرورة تدقيق خطة عمل محافظة بغداد للمشاريع الخدمية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بضرورة تدقيق خطة عمل محافظة بغداد للمشاريع الخدمية، مشيراً إلى أن الخطة المعدة تستهدف المناطق العشوائية ذات التخطيط النظامي والتي تعاني من تردي الواقع الخدمي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لفريق لجهد الخدمي والهندسي، بحضور رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني أنه جرى، خلال الاجتماع، تدارس خطة العمل لعام 2023 ومشاريعها في محافظة بغداد، المتضمنة تأهيل المناطق السكنية، وتنفيذ الخطة المقترحة لمشاريع الماء والمجاري والطرق في بغداد، للمناطق العشوائية ضمن بلديات (الصدر الأولى، والصدر الثانية، والشعلة، والشعب، والرشيد، والدورة، والغدير، والكاظمية، وبغداد الجديدة، والكرادة، فضلاً عن قسم المعامل البلدي والقسم البلدي في بوب الشام.

وأضاف البيان أن السوداني اطلع على مجمل مشاريع الجهد الخدمي والهندسي في محافظة بغداد، واستعراض موقف التمويل الخاص بالفريق من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وأصدر التوجيهات اللازمة بشأنها.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن الخطة الحالية تستهدف المناطق العشوائية ذات التخطيط النظامي، وتقديم مختلف أشكال الخدمات، ولاسيما أنها من المناطق الآهلة بالسكان وعانت من سوء الخدمات، على مدى سنوات طويلة.

ووفقا للبيان فإن السوداني وجه بضرورة تدقيق خطة عمل محافظة بغداد من قبل المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين قبل مباشرة العمل بها، كما وجه فريق الجهد ببذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة المواطنين، مؤكداً تذليل كل العقبات التي تعترض سير عمله.

وتعاني العديد من الأحياء والمناطق السكنية في العاصمة العراقية بغداد من تردٍ في الواقع الخدمي، بسبب الإهمال، وعدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتنفيذ المشاريع حيث يعزو مراقبون ذلك إلى استشراء الفساد المالي والإداري إضافة إلى الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين على أيدي القوات الأمريكية وحلفائها في ربيع العام 2003.