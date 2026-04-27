السوداني يوجه بدعم ضحايا حادث كركوك والتحقيق بإجراءات السلامة

شفق نيوز- بغداد

قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، تعازيه بضحايا الحادث المروري الذي شهدته أمس محافظة كركوك، موجهاً الجهات المعنية بالتواصل مع أسر الضحايا والجرحى وتقديم الدعم والرعاية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وأكد السوداني، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ضرورة التشديد على التحقق من شروط السلامة والأمان، وتنفيذ القواعد والتعليمات المرورية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان حادث سير مروع قد وقع، أمس الأحد، شمالي كركوك قرب المركز الثقافي ومستشفى آزادي على طريق كركوك – السليمانية، إثر فقدان سائق شاحنة السيطرة على مركبته، ما أسفر عن سقوط خمس ضحايا و17 مصاباً، بينهم حالات حرجة.